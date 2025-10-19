ETV Bharat / bharat

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ (Etv Bharat)
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਗਸ ਬਾਗਵਾਲ, ਮੰਗਸਿਰ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੁੱਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਯ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਯ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਮਾਵਯ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਗਾਸ ਬਗਵਾਲ ਤਿਉਹਾਰ

ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਯ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਵਯ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਗਾਸ ਬਗਵਾਲ (ਪਹਾੜੀ ਦਿਵਾਲੀ) ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇਗਾਸ ਬਗਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਖ਼ਬਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਲੋ (ਦਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਈਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ) ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਜੋਂ ਚੂੜਾ (ਚੁਰਮਾ), ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸਾ (ਚੌਲ), ਪੁਰੀ (ਭਿੱਜੇ) ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ (ਭਿੱਜੇ) ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਗਾਸ ਬਾਗਵਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਗਸੀਰ ਬਗਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਵਾਲੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਪਾਵਤ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਟੇਹਰੀ ਅਤੇ ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮੰਗਸੀਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਸੀਰ ਬਗਵਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੰਗਸੀਰ ਬਗਵਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਭੈਲਾ ਨਾਮਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਦਮੌ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਜਾ ਮਹੀਪਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਦੀ ਰਿਖੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਪੰਖੰਡਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਕਨੌਰ ਤੋਂ ਗਰਤਾਂਗ ਗਲੀ ਨੇਲਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਭੋਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਦਾਵਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟੀਹਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀਹਰੀ ਰਾਜ (ਪੂਰੇ ਜੌਨਪੁਰ, ਰਾਵੈਣ, ਸਕਲਾਣਾ, ਧੌਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਤਕਨੌਰ, ਬਾਰਾਹਟ, ਬਾਰਾਗੱਡੀ, ਧਨਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਮੰਗਸੀਰ ਬਾਗਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝਲਕੀਆਂ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਮਾਉਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਈਪਨ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੈਲੋ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ "ਭੈਲੋ ਰੇ ਭਾਈਲੋ" ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਇਗਸ 'ਤੇ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁੜ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਇਗਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

