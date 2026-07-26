CJP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਗਿਆ 100% ਪੈਟਰੋਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : July 26, 2026 at 6:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: E20 ਪੈਟਰੋਲ—ਜੋ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ—ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਐਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ: 'E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ'। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
🚨 STOP EXPERIMENTING ON OUR CARS! INDIA DEMANDS CHOICE OF FUEL!— E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026
Our vehicles are NOT test machines. We bought them with our hard-earned money after paying taxes years in advance.
We are a middle-class majority country, and fuel efficiency + vehicle performance directly impacts… pic.twitter.com/6wI0vquOCP
ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਬਾਲਣ, ਜਾਂ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ, ਮਾਈਲੇਜ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ - ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ CJP ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। CJP ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ ਗਈ।
E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ਇਹ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, E20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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