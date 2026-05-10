ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ, ਪੇਰੰਬੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਪੇਰੰਬੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
Published : May 10, 2026 at 8:22 PM IST
ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਪੇਰੰਬੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪੇਰੰਬੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੇਂਗੋਟਾਈਅਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨੰਦ, ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ, ਅਰੁਣ ਰਾਜ, ਸੇਂਗੋਟਾਈਅਨ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ - ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦੂਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਿੰਗੱਪਨ' (ਸ਼ੇਰਣੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
17ਵੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।