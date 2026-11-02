IMD ਅਲਰਟ: 'ਅਰਨਬ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਲਗਭਗ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 11:03 AM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੁਰਾਸੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨੇਲੋਰ ਤੋਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਾਛੀਲੀਪਟਨਮ ਤੋਂ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਓਂਗੋਲ ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ 610 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਲੋਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਨਾਮ "ਮੁਰਾਸੂ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
The Cyclonic Storm “Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over Westcentral & adjoining Southwest Bay of Bengal moved nearly northwestwards with speed of 20 kmph during past 06 hours, intensified into severe cyclonic storm and lay centered at 0230 hours IST of today, the 02nd November, 2026 over the same region near Latitude 13.6°N and Longitude 82.5°E, about 260 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 290 km east-southeast of Nellore (Andhra Pradesh), 320 km south-southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 310 km east-southeast of Kavali (Andhra Pradesh), 330 km southeast of Ongole (Andhra Pradesh) and 470 km south of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to continue to move northwestwards and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120 kmph between Nellore and Narsapur close to Ongole during midnight (2330 Hrs IST) of 2nd to early hours (0400 Hrs IST) of 3rd November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 2, 2026
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ
ਤੱਟ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, 100 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੇਲੋਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁੰਟੂਰ, ਬਾਪਟਲਾ, ਮਾਰਕਪੁਰਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਅਤੇ ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਏਲੁਰੂ, ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਐਨਟੀਆਰ, ਪਾਲਨਾਡੂ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਰਾਜੂ, ਪੋਲਾਵਰਮ, ਕਾਕੀਨਾਡਾ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਨਾਸੀਮਾ, ਨੰਦਿਆਲ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਡਪਾ, ਅਤੇ ਅੰਨਾਮਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਰਾਜੂ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਅਤੇ ਏਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਆਨਗਰਮ, ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ., ਪਾਲਨਾਡੂ, ਮਾਰਕਾਪੁਰਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਨੇਲੋਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਚਿਤੂਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾਮਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।