13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ-ਰੰਬਾੜਾ-ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ 2013 ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 2, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਮਬਾੜਾ-ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ (Photo Courtesy: District Administration)

2013 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਬਾਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16-17 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਤੱਕ 3.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਤੋਂ ਰਾਮਬਾੜਾ ਤੱਕ 5.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

- ਵਿਨੀਤ ਪੋਸਤੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ

ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ

ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਪੋਸਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (Photo Courtesy: PWD Guptkashi)

"ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"

- ਵਿਨੀਤ ਪੋਸਤੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਰੂਟ ਵਿਕਲਪ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਰੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰੀਕੁੰਡ-ਰੰਬਾੜਾ-ਗਰੁੜਚੱਟੀ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰੂਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੌਰੀਕੁੰਡ-ਰੰਬਾੜਾ-ਲਿੰਚੋਲੀ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਮਬਾੜਾ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਦੂਰੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

"ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2026 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ।"

- ਰਾਜਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (Photo Courtesy: PWD Guptkashi)

ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵਗਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਹੱਤਵ

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

