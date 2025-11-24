ETV Bharat / bharat

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ'

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਲਹਾਜ ਨੂਰੂਦੀਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲਹਾਜ ਨੂਰਦੀਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 8:52 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਲਹਾਜ ਨੂਰੂਦੀਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਛੋਟੀਆਂ" ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਗਲਿਆਰੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਫਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।

