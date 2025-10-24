"ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ" ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਪ੍ਰਸੂਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
Published : October 24, 2025 at 12:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 'ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ' 'ਤੇ ਨੱਚੇ।"
ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸੂਨ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Deeply deeply saddened and devastated at the loss of the genius that my dearest friend Piyush Pandey was. India has not lost a just a great advertising mind but a true patriot and a fine fine gentleman. Now the heavens will dance to Mile Sur Mera Tumhara.— SUHEL SETH (@Suhelseth) October 24, 2025
ਠੰਡਾ ਮਤਲਾਬ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ
ਪੀਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ" ਅਤੇ "ਠੰਡਾ ਮਤਲਾਬ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਓਗਿਲਵੀ ਐਂਡ ਮੈਥਰ ਇੰਡੀਆ (ਹੁਣ ਓਗਿਲਵੀ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਦੀ "ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਏ," ਕੈਡਬਰੀ ਦੀ "ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੈ," ਅਤੇ ਫੇਵੀਕੋਲ ਦੀ ਆਈਕਾਨਿਕ "ਐਗ" ਫਿਲਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ,"ਫੇਵੀਕੋਲ ਦਾ ਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਗੂੰਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Fevicol ka jod toot gaya. The ad world lost its glue today. Go well Piyush Pandey.— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 24, 2025
ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕੌਣ ਸੀ?
1955 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੌਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਇਲਾ ਅਰੁਣ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸੂਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।