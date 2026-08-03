ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 419 ਅਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪੇ ਮਿਲੇ।
Published : August 3, 2026 at 8:43 PM IST
New record in child Adoption : ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 5,700 ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,022 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 8% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025-26 ਵਿੱਚ, 4,603 ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 419 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 5,022 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,756 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 2,263 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। 2015-16 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 3,677 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 2025-26 ਵਿੱਚ 36% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, 792 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 792 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 378 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 413 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ 61 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ
CARA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 547 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 275 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 272 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 501 ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 223 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 278 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 23 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 32 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 377 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 203 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 174 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 308 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 130 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 170 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
CARA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ 307 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 185 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 23 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ 237 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 115 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 16 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 231 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 151 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 13 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ 221 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 125 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ 186 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 98 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ?
CARA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ। ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਵਿੱਚ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 11, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 140, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 125, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 114, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 109, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 25, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 68, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 42, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 60, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 170, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 78, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 15, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 49, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 172, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
CARA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ 26,000 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 80% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 80% ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। CARA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 313 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 392 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
CARA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CARA ਟੀਮ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 118 ਨਵੀਆਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ 1956 ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1890 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ, CARA (ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://carings.wcd.gov.in/Parents/PAPsRegistration.aspx 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CARA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।