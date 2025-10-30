ETV Bharat / bharat

ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਬੋਲੇ- ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਉਰਫ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਮਮਤਾਨੰਦਗਿਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ।

MAMTA KULKARNI DAWOOD IBRAHIM
ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 8:18 PM IST

5 Min Read
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਗੋਰਖਪੁਰ: "ਮੇਰਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਆਖੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਿੰਨਰ ਨਾਲ ਪੀਪੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਕਿੰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਕੇਸ਼ਵਰੀ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਵੀ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣੋ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

"ਨਮਸਤੇ! ਮੈਂ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਯਮਾਈ ਮਮਤਾਨੰਦਗਿਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਤੀ ਮਈਆ ਮਹਾਂਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ।"

"ਸਾਧੂ- ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਮਮਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਭਵਾਨੀ।"

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

MAMTA KULKARNI DAWOOD IBRAHIM
ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ (ETV Bharat)

"ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ"

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਮਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਜਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ"

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ।

'ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ'

ਮਮਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ।

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ (ਭਗਵਾ) ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਮਤਾ

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2002 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਭੀ ਤੁਮ ਕਭੀ ਹਮ" ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਹ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ​​ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

MAMTA KULKARNI DAWOOD IBRAHIM
ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ (ETV Bharat)

"ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ"

ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

