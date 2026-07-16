ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 64 ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 6:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਸ਼ਮੀ ਪੇਰੂਮਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਕੁਸ਼ਾਲਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੋਗੁਟਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਿੰਗਮਪੇਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੂਡੂ ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਡੱਬਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਸ਼ਮੀ ਪੇਰੂਮਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਦਾਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੌਨ ਰੈਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਰਾਓ, ਐਸਆਈ ਕੀਰਤੀ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ 64 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ , ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਦੀਪੇਟ, ਮੇਡਕ, ਮੇਡਚਲ, ਸੰਗਰੇਡੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਡੱਬਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 8 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 80 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 5.5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 1,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਪਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।