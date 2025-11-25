ETV Bharat / bharat

ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।

MUSKAN BIRTH BABY CHILD IN JAIL
ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 25, 2025 at 3:08 PM IST

ਮੇਰਠ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਸਕਾਨ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਸੌਰਭ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ 12 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੌਰਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਮੇਰਠ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਵੀਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁਸਕਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੁਸਕਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਵੀਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੁਸਕਾਨ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਸੌਰਭ ਦੇ ਭਰਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸੌਰਭ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ?

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਕਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੌਰਭ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਕੈਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

