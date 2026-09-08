ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੌਕ ! ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੁੱਕਣ 'ਚ 123, ਧੂੰਏਂ 'ਚ 244 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ; 26 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਤੰਬਾਕੂ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2034 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 988,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : September 8, 2026 at 3:34 PM IST
Tobacco Consumption India: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ...ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ IMARC ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 267 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ 82.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26% ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਹੋਰ 74% ਖੈਨੀ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। IMARC ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2034 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 98.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2026-2034 ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) 2.08% ਹੋਵੇਗੀ। ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੰਬਾਕੂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ
ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਆਦੀ
ਗਲੋਬਲ ਐਡਲਟ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇਖਣ ਇੰਡੀਆ (GATS) 2016-17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 267 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗ (15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਡਲਟ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇਖਣ (GATS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28.6% ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 42.4% (198 ਮਿਲੀਅਨ) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 14.2% (53 ਮਿਲੀਅਨ) ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਨੀ, ਗੁਟਖਾ-ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
WHO ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ 28.6% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 42.4% ਮਰਦ ਅਤੇ 14.2% ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਰਦ ਤੰਬਾਕੂ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 14.90% ਮਰਦ ਤੰਬਾਕੂ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
ਸਿਰਫ਼ 2.20% ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 12.40% ਮਰਦ ਖੈਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.30% ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 13.30% ਮਰਦ ਅਤੇ 1.4% ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 46% ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
NFHS ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 73% ਮਰਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ (59%) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ (58%) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ (62%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (51%) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ (43%) ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਦਰ 48.3% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 22.8% ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 45.8% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4.0% 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 45.2% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 9.6% ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ 1% GDP ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
WHO ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ GDP ਦਾ 1% ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ₹100 ਲਈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ₹816 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ US$27.5 ਬਿਲੀਅਨ (1773.4 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸੀ।
2016-2017 ਵਿੱਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚੇ ਦਾ 12.2% ਸੀ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ 74% ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26% ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 5.3% ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ
MoSPI ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ ₹350 ਅਤੇ ₹400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀਆਂ/ਗੁਟਖਾ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ₹367 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ (ਸਿਗਰਟ/ਬੀੜੀ) ਲਈ ₹244 ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ (ਗੁਟਖਾ/ਖੈਨੀ) ਲਈ ₹123 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (NSSO) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (HCES) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5% ਤੋਂ 3.8% ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਰਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਤੋਂ 2.4% ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ
MoSPI ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (HCES) 2023-24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿੱਕਮ ਪੇਂਡੂ (₹824.18) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ (₹836.40) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ₹463.98 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹605.37 ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ₹406.27 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹469.85 ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ₹396.06 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹320.73 ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਹੈ, 40%। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ "ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ 5 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।