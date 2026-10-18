ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਰ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 40% ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 6:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team): Global Report on Teachers : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 107 ਮਿਲੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2030 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ Global Report on Teachers, ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 10.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹10.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕੀਨੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.391 ਮਿਲੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3.05 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31.15 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਅਤੇ 10, ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.58 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6.716 ਮਿਲੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 651,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
58% ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2030 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.2% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 72 ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰ 5.4% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4.7% ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਦੁਆਰਾ 2024 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 75% ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ ₹97,164 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ 2023 ਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹26,321 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹25,232 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟੋਗੋ, ਬੇਨਿਨ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਰਗੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2021 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
40% ਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਦੇਸ਼ਾਂ (ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 19 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਲ 60 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 28 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ) 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,357 ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 9,827, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 9,269, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 8,042, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,874, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7,200 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 6,769 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।