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ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ

ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।

PANCHANG
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 6:21 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
  3. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਰਵਣ
  8. ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:55:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 06:50:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 27 ਅਗਸਤ, ਸਵੇਰੇ 04:49 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:23 ਤੋਂ 13:59
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:32 ਤੋਂ 09:09 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਜ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 23:20 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
12:23 ਤੋਂ 13:59 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ
PANCHANG

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