ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : May 18, 2026 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਮਈ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
18 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਸਾਈਡ: ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਈਡ II
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
- ਕਰਨ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:28:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:07:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:27
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 21:09
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:10 ਤੋਂ 08:52
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:35 ਤੋਂ 12:17
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:10 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:52 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।