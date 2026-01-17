ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮਾਘ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
January 17, 2026
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਵਿਆਘਾਟ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮੂਲਾ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:16 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:46 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:59 ਵਜੇ (18 ਜਨਵਰੀ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 4:21 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:53 ਤੋਂ 11:12
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:50 ਤੋਂ 15:09 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਮੂਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨੈਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋੜਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:53 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।