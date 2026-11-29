ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 6:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
- ਯੋਗ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਸ਼ਯ
- ਕਰਨ: ਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:55:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:23:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 10:38 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 11:20 AM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:04 ਤੋਂ 17:22
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 12:09 ਤੋਂ 13:27 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:04 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:22 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।