ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

PACHANG
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 6:23 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਵੈਸ਼ਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ।

18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082

  1. ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
  2. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
  3. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  4. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
  5. ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ
  7. ਕਰਨਾ: ਸੱਪ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  9. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:52:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:49:00 ਵਜੇ
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:57:38
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 20:09:47
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:06 ਤੋਂ 10:43
  15. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:58 ਤੋਂ 15:35 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਤੋਂ 13.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:06 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:43 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

