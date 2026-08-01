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ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ।

PANCHANG
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 6:22 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
  • ਸਾਈਡ: ਬਲੈਕ ਸਾਈਡ ਥਰਡ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੀਜਾ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੋਭਨ
  • ਤਾਰਾਮੰਡਲ: ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:41:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:13:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 08:50 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 07:50 AM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:04 ਤੋਂ 10:45 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:08 ਤੋਂ 15:50 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ:
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:04 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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1 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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