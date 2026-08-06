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ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਾਲਭੈਰਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

PANCHANG
ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 6:24 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਾਲਭੈਰਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  6. ਯੋਗ: ਗੰਡ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਬਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:44:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:09:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 11:42 AM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 12:55 PM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:07 ਤੋਂ 15:48
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:44 ਤੋਂ 07:24 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ 1:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 26:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:07 ਤੋਂ 15:48 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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