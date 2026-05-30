ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ ਪੂਜਾ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 6:22 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

30 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:23:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:14:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 18:40
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 04:50, 31 ਮਈ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:51 ਤੋਂ 10:34 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:02 ਤੋਂ 15:46 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ (ਅੱਗ) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:51 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:34 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

