ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਚੌਦਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।
Published : April 16, 2026 at 6:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਵੈਸ਼ਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਇੰਦਰ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰ ਭਾਦਰਪਦਾ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:55:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:48:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ :29:50:00
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 17:58:56
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:58 ਤੋਂ 15:34
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:55 ਤੋਂ 07:31 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਹਿਰਬੁੱਧਨਯ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧੀਰਜ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੋਜਾਂ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:58 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:34 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।