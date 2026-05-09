ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : May 9, 2026 at 6:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 09 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਾਲਭੈਰਵ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚੰਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਪਾਰਟੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਦਿਨ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਕਲਾ
- ਨਛੱਤਰ: ਸ਼੍ਰਵਣ
- ਕਰਨ: ਬੌਬ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ : 05:33:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ : 07:02:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 01:19,
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ: 11:22
- ਰਾਹੂ ਕਾਲ : 08:55 ਤੋਂ 10:36
- ਯਮਾਗੰਡਾ: 13:59 ਤੋਂ 15:40
ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ੧੦ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ੨੩:੨੦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਛੱਤਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ
08:55 ਤੋਂ 10:36 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਦ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੂਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।