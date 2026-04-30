ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

PANCHANG
ਰੁਦਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਪੂਜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 6:25 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
  3. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  6. ਯੋਗ: ਵਜਰਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿੱਤਰਾ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:41:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:56:00 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 18:03:15
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 29:30:52
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:58 ਤੋਂ 15:37
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:41 ਤੋਂ 07:20 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:58 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:37 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

