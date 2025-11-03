ETV Bharat / bharat

ਸੋਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਯੋਗ , ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸੋਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਯੋਗ , ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ (ETV BHARAT)
ETV Bharat Punjabi Team

November 3, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਸੋਮਵਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰ ਭਾਦਰਪਦਾ
  8. ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:45 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 03:54 PM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 4:57 ਵਜੇ (4 ਨਵੰਬਰ)
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:09 ਤੋਂ 09:34
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:58 ਤੋਂ 12:22 ਤੱਕ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਹਿਰਬੁੱਧਨਯ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:09 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:34 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ
