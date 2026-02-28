ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲਾਕੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਪਰਣਾ ਕਰੋ

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਫਾਲਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕਰੋ।

PANCHANG
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲਾਕੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਪਰਣਾ ਕਰੋ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 28, 2026 at 6:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਮੋਮੀਕਰਨ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਲਕੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਣ (ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ) ਹੈ।

28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੁ
  • ਕਰਨ: ਬਾਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:48 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:19 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 03:09 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 05:22 ਵਜੇ (1 ਮਾਰਚ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:41 ਤੋਂ 11:07
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:00 ਤੋਂ 15:27 ਤੱਕ

ਇਹ ਨਕਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:41 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:07 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ
ਅਮਲਾਕੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
ALMANAC
ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ
PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.