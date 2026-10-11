ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਰਾਤੇ, ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 6:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ।
- 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਯੋਗ: ਵੈਦ੍ਰੁਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿੱਤਰਾ
- ਕਰਨ: ਚੌਗੁਣਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:19:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:56:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:53 AM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:01 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:29 ਤੋਂ 17:56
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 12:07 ਤੋਂ 13:35 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਮੁਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:29 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:56 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।