ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 6:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।
14 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ
ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ : 05:30:00 AM
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:05:00 ਵਜੇ
ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 4.00 ਮਈ 15
ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 16:23
ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:59 ਤੋਂ 15:41
ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:30 ਤੋਂ 07:12 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:59 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।