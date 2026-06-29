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PANCHANG: ਸੋਮਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

SPIRITUAL PROGRESS
ਸੋਮਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 29, 2026 at 6:15 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

29 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਪਕਸ਼: ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ
  • ਯੋਗ: ਸ਼ੁਕਲਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮੂਲਾ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:24:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:24:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 19:16
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 05:14, 30 ਜੂਨ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:09 ਤੋਂ 08:54
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:39 ਤੋਂ 12:24 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਮੂਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨੈਰਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਡੂੰਘਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:09 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:54 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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