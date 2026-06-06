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ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ , ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

PANCHANG
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ , ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰੋ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 6, 2026 at 6:32 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਜੂਨ, 2026, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
  6. ਯੋਗ: ਇੰਦਰ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਰਵਣ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:21:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:18:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 23:51
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 10:12
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:50 ਤੋਂ 10:35 ਤੱਕ
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:04 ਤੋਂ 15:48 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਛੱਤਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23:20 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਨਛੱਤਰ ਸੁਣਨ, ਸਿੱਖਣ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸਵੇਰੇ 8:50 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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