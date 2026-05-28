ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 28, 2026 at 6:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਮਈ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

28 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਵਾਰੀਅਨ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿੱਤਰਾ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:23:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:13:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 16:47
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 03:34, 29 ਮਈ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:02 ਤੋਂ 15:46
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:23 ਤੋਂ 07:07 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:02 ਤੋਂ 15:46 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

