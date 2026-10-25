ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 6:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
- ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:28:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:41:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 06:23 AM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:17 ਤੋਂ 17:41
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 12:05 ਤੋਂ 13:29 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:17 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।