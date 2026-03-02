ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਮਾਂ

ਫਾਲਗੁਣ ਚੌਮਾਸੀ ਚੌਦਸ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚਮਕਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

HOLIKA DAHAN
ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਮਾਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 2, 2026 at 6:17 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਾਰਚ, 2026, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਲਗੁਣ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਅਤਿਗੰਡ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:46 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:21 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 5.20 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 6:33 ਵਜੇ (3 ਮਾਰਚ)
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:13 ਤੋਂ 09:40
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:07 ਤੋਂ 12:33 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ:
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਕਰਕ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:13 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

