ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਬਾਰੇ

ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Goddess Saraswati rules on Saturdays, know about Rahukaal
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 6:25 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਵੈਸ਼ਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਯੋਗ: ਗੰਡ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:45:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:53:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 13:32:09
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 26:48:10
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:02 ਤੋਂ 10:41 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:58 ਤੋਂ 15:36 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਕਰਕ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਛੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:02 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:41 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

