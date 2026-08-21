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ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

PANCHANG
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 6:26 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਦਾ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  6. ਯੋਗ: ਵੈਦ੍ਰੁਤੀ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
  8. ਕਰਨ: ਬਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:52:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:55:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 02:12 PM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 12:10 AM, 22 ਅਗਸਤ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:46 ਤੋਂ 12:24
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 15:40 ਤੋਂ 17:18 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤੀ, ਰੋਮਾਂਸ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 10:46 ਤੋਂ 12:24 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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