ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਾਲਭੈਰਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਾਲਭੈਰਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
- ਕਰਨ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ : 06:00:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:42:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 11:29 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 01:04 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:45 ਤੋਂ 12:20
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 15:30 ਤੋਂ 17:05 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 10:45 ਤੋਂ 12:20 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।