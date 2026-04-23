ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰੋ
ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 6:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੁ
- ਕਰਨ: ਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:47:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:52:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 11:26:00
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 25:26:15
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:57 ਤੋਂ 15:35
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:47 ਤੋਂ 07:25 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:57 ਤੋਂ 15:35 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।