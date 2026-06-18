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ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

PANCHANG
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 18, 2026 at 6:23 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

18 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  3. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  6. ਯੋਗ: ਵਿਆਘਾਟ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਸ਼ਯ
  8. ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:22:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:22:00 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 08:41
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 22:25
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:07 ਤੋਂ 15:52
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:22 ਤੋਂ 07:07 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:07 ਤੋਂ 15:52 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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ਪੰਚਾਂਗ
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ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ
PANCHANG

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