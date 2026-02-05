ETV Bharat / bharat

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

READ PANCHANG
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਤੀਜੇ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 6:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਫਾਲਗੁਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਬਾਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 07:08 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:02 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 9:35 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 9:05 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:57 ਤੋਂ 15:19
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:08 ਤੋਂ 08:30 ਤੱਕ

ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:57 ਤੋਂ 15:19 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

PANCHANG
ਪੰਚਾਂਗ
5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ
READ PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.