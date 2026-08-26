ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਅੱਜ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

RASHIFAL
ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 6:13 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।

ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ।

TAGGED:

ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
HOROSCOPE
RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.