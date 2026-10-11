ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਰਹੇਗੀ ਚੰਗੀ

ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਰਹੇਗੀ ਚੰਗੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 11, 2026 at 6:43 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਅੱਜ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਅਮੀਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ।