ਖਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਨਓਵਰ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 56% ਵਾਧਾ
ਪੀਆਈਬੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਛੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Published : October 20, 2026 at 6:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team) : Khadi & Village Industries : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 501%, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ 56% ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਵਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਦੀ ਅਤੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ₹26,109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1,25,296 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ 35 ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬੇਕਰੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, 79,682 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 501% ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਉਤਪਾਦਨ 380% ਵਧ ਕੇ ₹1,25,296 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। 2013-14 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਰਫ ਮਈ ਤੱਕ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਛੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਛੀ 840 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 453 ਗ੍ਰਾਮ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰ ਔਰਤਾਂ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 500,000 ਕਾਰੀਗਰ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, 47,382 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (79,682) ਦਾ ਲਗਭਗ 59% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.23 ਲੱਖ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਈ 2025-26 ਤੱਕ 3.23 ਲੱਖ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1,097 ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹245 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ISEC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 4% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, KVIC ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, www.khadiindia.gov.in ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਖਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 38 ਤੋਂ 45% ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 12 ਤੋਂ 15% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਬਰ ਚਰਖਾ ਖਾਦੀ ਆਪਣੀ "ਅੰਬਰ ਚਰਖਾ" (ਕਤਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਦੀ) ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਨੀ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਨੀ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉੱਨੀ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 31% ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 24% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਨੀ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਲ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੇਸ਼ਮ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ₹7.2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨੋ-ਕਾਰਟਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ₹4.5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ।
ਖਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜਤੇ, ਪੂਰੀ-ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕੁਰਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਤੀਆਂ, ਦਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਟੋਲ, ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ, ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਸੀਰਮ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ, ਲਵੈਂਡਰ, ਚਮੇਲੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਹਰਬਲ ਤੇਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਹਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਹ, ਇਲਾਇਚੀ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸ ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2021-22 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 16.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 24.52 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। 1954 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਸਪਿੰਡਲ (ਟਕਲੀ) ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ 'ਅੰਬਰ ਚਰਖਾ' ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਚਰਖਾ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਰਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।