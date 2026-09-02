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2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 34 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ, 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ 110 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ, 60% ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Caregivers Niti Ayog
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 6:29 PM IST

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Caregivers Niti Ayog : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ, 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਉਮਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2019 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। 2050 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "Reimagining Care

Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047" ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 149 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10.5% ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਬਾਦੀ 703 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। 2050 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, 2015 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸੰਗਠਨ ਡੌਸ਼ ਵੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 76% ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 120,000 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2040 ਤੱਕ 60% ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2031 ਤੱਕ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 347 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 2050 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 152 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੋਰਸ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੇਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਹਾਸਪਾਈਸ ਦੇਖਭਾਲ, TAPAS ਦੁਆਰਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2050 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 20.8% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10% ਦੇਖਭਾਲ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁੱਲ 36,684 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4,201 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2018-2025 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ (NISD) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 40,885 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ (NISD) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (RRTCs) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ-NCR, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ TAPAS ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਨਰਸਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਰਿਮੋਟ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 13.76% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।

110 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 110 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 43 ਤੋਂ 74% ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

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