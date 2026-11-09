ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਲਟੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 11:02 AM IST
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪਾਣੀਪਤ-ਖਾਤਿਮਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੀਟਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.11.2026 को समय 4.50 बजे थाना तितावी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पानीपत-खटीमा मार्ग पर जागाहेड़ी टोल से आगे फ्लाईओवर के ऊपर पानीपत की तरफ से आ रही एक ह्युंडई औरा कार डिवाइडर व बिजली के खंभे से टकरा कर दूसरी साइड जाकर पलट गई जिससे कार में आग लग गयी है। सूचना पर थाना तितावी पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं FSL टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया तथा कार में सवार 06 लोग, जो आग लगने से जल गए थे, को बिना विलम्ब किए उपचार हेतु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा सभी 06 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित करते हुए शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय द्वारा पुलिस बल के साथ मोर्चरी पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तथा अधिनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय की बाईट-— MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) November 9, 2026
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀਓ ਫੁਗਾਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।