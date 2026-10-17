ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਟ੍ਰੈਵਲਰ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਟਾ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ।
Published : October 17, 2026 at 10:16 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਮਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਵਰਟ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਸਿਮਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਕਰਾਡੀਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲਵਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਮਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਿਮਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਯਾਤਰੀ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਬੁਲਾਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਮਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਤੂਲ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਤੂਲ ਤੋਂ ਸੀਕਰ ਦੇ ਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਟਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।