ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੋਨਭੱਦਰ ਤੋਂ ਚੁਨਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਕਾਲਕਾ-ਹਾਵੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।
Published : November 5, 2025 at 1:40 PM IST
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨਭਦਰ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਆਈਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਨਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੋਮੋ ਚੋਪਨ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਕਾਲਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੱਚ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਨਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਜੀਆਰਪੀ-ਆਰਪੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਾ (28), ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕਮਰਿਆ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ; ਸਾਧਨਾ (16), ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿੰਦ ਦੀ ਧੀ; ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ (12), ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਧੀ; ਅੱਪੂ ਦੇਵੀ (20), ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਧੀ; ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ (60), ਮਹੂਆਰੀ, ਪਾਦਰੀ ਥਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇਵੀ (50), ਜਨਾਰਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬਸਵਾ, ਕਰਮਾ ਥਾਣਾ, ਸੋਨਭਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੁਨਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਚੋਪਨ ਤੋਂ ਚੁਨਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਚੁਨਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੁਨਾਰ ਘਾਟ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁਨਾਰ ਘਾਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।