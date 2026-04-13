ਦੰਡ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : April 13, 2026 at 12:22 PM IST
ਢੇਨਕਨਾਲ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਢੇਨਕਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲੀਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "ਦੰਡ ਯਾਤਰਾ" ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
11 ਕੇਵੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਕ ਦੇ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਕਰ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਲਸ਼ਮੀਧਰ ਸਾਹੂ ਉਰਫ ਪਿੰਟੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਜੰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਿਡੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਲੁਨ ਮਹਾਲਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਹੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਦੰਡੂਆ" (ਦੰਡ ਯਾਤਰਾ) ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ "ਦੰਡ ਯਾਤਰਾ" ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੰਜ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 11 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਅੰਗੁਲ ਡੀਐਚਐਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਟਕ ਦੇ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਡੋਲ ਦੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਸੱਤਿਆਰੰਜਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਤਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੁਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਟਕ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।" ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਨਾਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।" ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।