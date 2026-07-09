ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : July 9, 2026 at 11:44 AM IST
ਉੱਤਰਾ ਕੰਨੜ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੇਲਾਪੁਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਅਰਬੈਲ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਰ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਅਤੇ 'ਤੂਫਾਨ' ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਵਿਗੀ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਵਾੜ ਤੋਂ ਧਰਮਸਥਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੂਫਾਨ' ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅਰਬੈਲ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੀ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਸਵਰਾਜ (48), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਈਸ਼ਵਰ (28), ਅਕਸ਼ੈ (26), ਅਭਿਸ਼ੇਕ (26), ਸੰਜੀਵ ਅੰਗਾਦੀ (33 - ਡਰਾਈਵਰ), ਅਤੇ ਮੰਜੂਨਾਥ ਚੁਲਕੀ (32) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕ - ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੁਰਗੱਪਾ ਮਦੀਵਾਲ (22), ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬਸਈਆ ਬਸਲਿੰਗਈਆ ਸੰਪਾਗਵਾ (28) - ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਯੇਲਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਯੇਲਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।