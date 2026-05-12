700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ, 8 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਤਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : May 12, 2026 at 4:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਏਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਗਰ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ।
ਅਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਅਟਾਪੁਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 223 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਸਮਾਨੀਆ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼, ਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਯਾਦਵ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਏ. ਨਿਖਿਲ, ਜੀ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਵੇਂਗਲ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਮ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਅਟਾਪੁਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ ਏਸੀਪੀ ਟੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਬੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।