ABVP ਹੱਥ DUSU ਦੀ ਕਮਾਨ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, NSUI ਦੇ ਹੱਥੀ ਖਾਲੀ !
ABVP ਦੇ ਯਸ਼ ਡਾਬਸ ਨੇ DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : September 19, 2026 at 8:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 2026 ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ 14ਵੇਂ ਗੇੜ ਤੱਕ, ABVP ਦੇ ਯਸ਼ ਡਾਬਸ ਅਤੇ NSUI ਦੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜ੍ਹਤ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਡਾਬਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ABVP ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ—ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ—ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। NSUI ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 52 ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (EVMs) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
VIDEO | DUSU election results 2026: ABVP winning candidates celebrate after securing three of the four contested posts at Delhi University.#DUSUUpdates— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/ykzlAm0GPX
14ਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅੰਤਰ
ਦਿਨ ਭਰ DUSU ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਯਸ਼ ਡਾਬਾਸ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ NSUI ਦੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਾ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਗੇੜ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14ਵੇਂ ਗੇੜ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਨਾ, ਯਸ਼ ਡਾਬਾਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਸ਼ ਡਾਬਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24,576 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਨਾ ਨੇ 22,523 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 2,053 ਵੋਟਾਂ ਰਿਹਾ।
ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ABVP ਅਤੇ NSUI ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30,615 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ABVP ਦੇ ਈਸ਼ੂ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ 16,910 ਅਤੇ NSUI ਦੇ ਵੀਰ ਚਤਰਥ ਨੂੰ 4,313 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਨ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
VIDEO | DUSU election results 2026: ABVP winning candidates celebrate after securing three of the four contested posts at Delhi University.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
In the presidential race, Yash Dabas polled 24,576 votes, defeating NSUI's Vijai Shankar Meena by a margin of 2,053 votes.
Yash Dabas… pic.twitter.com/Rr7to34Ohn
NSUI ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ
ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ NSUI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ; ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਏਬੀਵੀਪੀ (ABVP) ਦੀ ਰਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਐਸਯੂਆਈ (NSUI) ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੇ 21,650 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਮਰਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 14,869 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ NSUI, ABVP ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਛਾਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਡ (ਬੜ੍ਹਤ) ਦਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ NSUI ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ABVP ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਛਾਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ABVP ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜ ਸਿੰਘ 16,615 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ABVP ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 15,206 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 15,778 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਚਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ?
DUSU ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ABVP ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਯਸ਼ ਡਾਬਸ), ਸਕੱਤਰ (ਰਿਆ ਛਾਬੜੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ABVP ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 3-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ, ਜਦਕਿ NSUI ਜਾਂ AISA-SFI ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
40.46% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ
2026 ਦੀਆਂ DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ 40.46% ਰਹੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ABVP ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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